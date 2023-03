Perimeter voor bloedonderzoek rond Umicore wordt uitgebreid

Edegem selecteert 27 locaties voor extra publieke laadpalen voor elektri­sche wagens

Een Europees verbod op nieuwe diesel- en benzinewagens vanaf 2035. Elektrisch rijden is de toekomst. Maar zijn er in jouw gemeente wel genoeg laadpalen om al die elektrische bolides van stroom te voorzien? Hoeveel laadpalen zijn er al in Edegem? En hoeveel komen er nog bij? En kan je zomaar zelf een laadpaal installeren thuis?