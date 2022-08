Openingsfeest nieuw cultureel seizoen Gravenhof

ANTWERPEN Geschiede­nis van Antwerpen letterlijk in kaart gebracht in histori­sche atlas: “Wereldstad gebouwd op dromen en onvervulde ambities?”

Van een ‘Steen’ in het hart van de stad en de nieuwe marktplaats van de wereld naar het rechttrekken van de kaaien en de creatie van ‘wereldstad’ Linkeroever tot de culturele heropleving van de Koekenstad en een poging tot vergroening van Antwerpen. Of hoe vier historici de eeuwenoude geschiedenis van dé stad letterlijk in kaart brengen in de gloednieuwe ‘Historische atlas van Antwerpen: Stad van droom en daad’.

29 augustus