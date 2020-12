Ontploffing in Hoboken veroorzaakt door zwaar vuurwerk

Aartselaar Antwerp Golf School laat G-spor­ters gratis proeven van golf: “Op het golfter­rein is iedereen gelijk”

3 december Op 3 december wordt ieder jaar de Internationale Dag voor Personen met een Beperking gevierd. Het is voor de Antwerp Golf School (AGS) meteen de ideale gelegenheid om G-golf in de kijker te zetten. “Want met of zonder beperking, op het golfterrein is iedereen gelijk”, zegt Kris Van Ingelgem van AGS.