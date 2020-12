Ondanks daling geen reden tot euforie: loodwaarden in bloed Umicore-kinderen blijven te hoog

HobokenDe loodwaarden in het bloed van kinderen uit de wijken nabij metaalbedrijf Umicore in Hoboken zijn licht gedaald. Uit een nieuwe meetcampagne bij 243 kinderen van 1 tot 12 jaar, die in oktober en november werd uitgevoerd, blijkt dat het gemiddelde loodgehalte in bloed 4,12 µg/dl (microgram per deciliter) bedraagt. In het voorjaar van 2020 was dit nog 6,01 μg/dl. Ondanks de daling is er geen reden tot euforie: de loodwaarden blijven té hoog.