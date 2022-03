Nieuwe fases wegenwerken aan Krijgsbaan in Hoboken: omleiding voor fietsers en vrachtverkeer

HobokenOp 14 maart start fase 2 van de werkzaamheden voor de heraanleg van de Krijgsbaan . In deze fase wordt het kruispunt Krijgsbaan en de Broydenborglaan ingenomen. Tegelijkertijd start ook fase 3 en is de Krijgsbaan tussen Broydenborglaan en Sint-Bernardsesteenweg ontoegankelijk. De werken duren nog tot minstens 27 september 2022.

De Krijgsbaan in Hoboken wordt volledig vernieuwd. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel voor regenwater en afvalwater, en ook de buizen voor het warmtenet dat vanuit Wilrijk komt, worden onder de Krijgsbaan gestoken. Als alle leidingen gelegd zijn, komt er een nieuwe rijbaan en een fietspad aan beide zijden van de weg. Ook worden de grachten aan de zijkant van de weg opnieuw open gelegd.

De werkzaamheden duren van 25 oktober 2021 tot oktober 2022. Dat gebeurt in drie fases. Van 25 oktober 2021 tot eind maart 2022 is de Krijgsbaan tussen Broydenborglaan en Jaak Schramplantsoen niet toegankelijk voor verkeer. Fase 2 van de heraanleg van de Krijgsbaan loopt tot 9 mei. Tijdens de werkzaamheden is het kruispunt met de Broydenborglaan niet toegankelijk. Ook wordt er gewerkt in de Broydenborglaan tussen de Krijgsbaan en de ingang van de parking van de sporthal. In deze fase wordt het kruispunt Krijgsbaan-Broydenborglaan opgebroken en wordt de riolering en het warmtenet aangelegd. Om daarna de bovenbouw af te werken.

Om technische redenen start op 14 maart ook fase 3 waarbij er gewerkt wordt op de Krijgsbaan tussen Broydenborglaan en Sint-Bernardsesteenweg. Men start met de boring voor het warmtenet onder de Sint-Bernardsesteenweg. Daarop volgen dan de rioleringswerken, het plaatsen van het warmtenet en het aanleggen van de bovenbouw. Deze werken staan gepland tussen 14 maart en 27 september.

Omleiding fietsers

Het plaatselijk verkeer kan het centrum van Hoboken bereiken door in noordelijke richting de Sint-Bernardsesteenweg te volgen en aan het kruispunt Zwaantjes de Antwerpsesteenweg op te draaien. Voor de fietsers is er een omleiding voorzien via de Moretusstraat, Marneflaan, Broydenborglaan en Oudstrijderslaan.

Het vrachtverkeer voor de industriezones in Hoboken wordt omgeleid door de Sint-Bernardsesteenweg in zuidelijke richting te nemen om dan via de Van Praetstraat en de Adolf Greinerstraat de industriezone Moretusburg te bereiken. Voor de Industriezone Polderstad kan men dan verder rijden via de Leo Bosschartlaan en Maccabilaan.

Het sportcentrum Sorghvliedt en de parking is nog steeds toegankelijk via de Broydenborglaan. Na 28 maart is de parking openieuw bereikbaar via de Krijgsbaan zelf. De ventwegen van de Krijgsbaan blijven toegankelijk. Die worden pas op het laatst van de werken aangepakt. De Roodborstlaan, Nachtegaallaan, Pauwenlaan en Distelvinklaan zijn in fase 3 doodlopend ter hoogte van de Krijgsbaan. De ingang van de school De Pluim aan de Krijgsbaan is tijdens de werken niet toegankelijk.