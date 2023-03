Na aanslag met Cobra 6-vuurwerk: De Wever laat frituur in Hoboken sluiten

Op 16 februari 2023 werd de buurt van de Kioskplaats in Hoboken opgeschrikt door een hevige knal. Onbekenden hadden ter hoogte van frituur Delux Cobra 6-vuurwerk ontstoken. En dit naast een jerrycan gevuld met brandversnellers.

“Hierdoor was de toegangsdeur ernstig beschadigd en het glaswerk vernield”, stelt het kabinet van burgemeester Bart De Wever (N-VA) donderdagmiddag. “Ook vond er een korte brand plaats en was er rookschade. Gelukkig waren er geen slachtoffers, ook niet in de appartementen boven de frituur.” De politie vermoedt dat de ontploffing mogelijk gericht was tegen de aandeelhouder van de zaak, aangezien een andere frituur die hij uitbaatte in 2018 ook al werd beschoten en bedreigd.

In het kader van de openbare veiligheid is nu door burgemeester Bart De Wever beslist om het frituur een tijdelijke sluiting op te leggen. “Uit bovenstaande vaststellingen blijkt dat er een groot risico bestaat voor betrokkenen, buurtbewoners en toevallige voorbijgangers, zeker gezien het extreem gewelddadige karakter van de aanslag en het gebruik van zwaar vuurwerk en ontploffingsstoffen. Bovendien is de frituur gevestigd in een woonpand en is ze gelegen langs een drukbezocht plein met talrijke winkels en een café, waar twee keer per week een lokale markt plaatsvindt.”

Onschuldig elfjarig kind

Volgens De Wever is het uitgesloten dat de frituur in de toekomst nogmaals geviseerd zou worden. “Antwerpen wordt regelmatig geconfronteerd met extreem gewelddadige incidenten waarbij woningen of handelszaken met zware vuurwapens onder vuur worden genomen en/of waarbij er zware ontploffingsstoffen worden gebruikt. Helaas leidde dit al tot het overlijden van een onschuldig elfjarig kind.”

De zaak blijft al zeker gedurende een maand dicht: vanaf zaterdag 11 maart tot en met maandag 10 april 2023.Na afloop van deze termijn zal de politie de gevaarsdreiging opnieuw evalueren. “Als blijkt dat er nog altijd ernstige aanwijzingen zijn dat de openbare veiligheid in het gedrang komt, kan de sluiting verlengd worden.”

Volledig scherm Frituur Kioskplaats © Marc De Roeck

