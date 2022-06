Minder kinderen met hoge loodwaarden in bloed rond Umicore Hoboken

HobokenDe halfjaarlijkse lood-in-bloed onderzoeken bij kinderen in de wijken nabij de Umicore-fabriek tonen opnieuw een dalende trend. Dat blijkt uit metingen van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) die Umicore bekendmaakt. Toch is er (nog steeds) geen reden tot euforie. Drie kinderen hadden een waarde vér boven ‘veilige’ norm van 5 microgram per deciliter bloed.

Sinds 1978 wordt in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid de loodblootstelling bij inwoners van de wijken Moretusburg en Hertogvelden in Hoboken opgevolgd via bloedonderzoeken. Een langdurige blootstelling aan lood kan immers schade aan het zenuwstelsel, gedragsproblemen en verminderde intelligentie veroorzaken.

In het voorjaar van 2020 wezen die metingen op een onrustwekkende stijging van de loodwaarden bij kinderen rond Umicore. Bloedonderzoek had toen aangetoond dat dat de gemiddelde lood-in-bloedwaarde naar 6,01 μg/dl was gestegen. Bij de meting waren er 20 kinderen met een lood-in-bloedwaarde van meer dan 10 μg/dl, terwijl de ‘veilige’ referentiewaarde 5 μg/dl is.

Verhuisd

Het bedrijf kondigde daarop een aantal maatregelen aan, waaronder een aanbod aan directe omwonenden om hun woning over te kopen. In de zone vlak naast de fabriek hebben 96 procent van de families aangegeven te willen verhuizen. Een aantal van die gezinnen zijn intussen al verhuisd. Dat blijkt ook uit de metingen: waar er een jaar geleden nog 261 van de 406 kinderen uit de buurt deelnamen, gaat het nu nog slechts om 177 van 331.

Een vergelijking tussen de testresultaten moet dan ook met een korrel zout worden genomen. Toch daalt het aandeel van kinderen met een waarde boven de 5 μg/dl wel: van 18,7 procent van alle geteste kinderen in juni 2021 naar 13,3 procent in oktober 2021 en nu naar 12,4 procent. Wel hebben drie kinderen nog een waarde van meer dan 10 μg/dl. Een jaar geleden waren dit er nog vier. Het gemiddelde testresultaat lag deze keer op 3,03 μg/dl. Dat is iets hoger dan in oktober vorig jaar (2,91 μg/dl).

Topprioriteit

“Deze nieuwe resultaten van de lood-in-bloedwaarden bevestigen de neerwaartse trend en tonen dat onze jarenlange inzet en acties om onze emissies te beperken, lonen”, vindt Johan Ramharter, directeur van de Umicore-site in Hoboken. “De zorg voor onze omgeving en voor de kinderen in onze omgeving is en blijft voor onze site een topprioriteit voor de korte en lange termijn. We blijven dan ook alert, analyseren de resultaten grondig en zetten ons verder en met overtuiging in voor extra maatregelen om een nog gunstigere evolutie te bekomen.”

De aanplanting van de groene zone naast de Umicore-fabriek is voorzien voor 2024. Volgens Umicore is de vergroening óp de site intussen wel al klaar, met 1 hectare beplanting aan de kant van de woonwijk.