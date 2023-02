Meer dan 5 kilometer extra fietspaden op komst in Hoboken

De fietsinfrastructuur in Hoboken is de laatste tijd bezig aan een upgrade. De voorbije jaren kwamen er in Hoboken heel wat fietsstraten bij met de Fodderiestraat, de Antverpiastraat en de Vinkenveldstraat. De Walstraat is momenteel in heraanleg als fietsstraat en moet half maart klaar zijn. De werken om de Karel Duboislaan, de Commandant Van Laethemstraat en de Salesianenlaan definitief als fietsstraat in te richten, starten dit jaar nog.