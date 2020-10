Man zwaargewond na aanrijding door tram in Hoboken

Gemeente zoekt verenigin­gen om nieuwe Aartselaar­se winterbar uit te baten

23 oktober Krijgt Aartselaar dit najaar een eigen winterbar? De gemeente speelt met het idee zo’n bar in te richten op de parking van de muziekacademie in de Carillolei. Men is nu alvast op zoek naar verenigingen die achter de toog willen staan om een centje bij te verdienen.