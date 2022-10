Man zwaargewond bij explosie tijdens dakwerken in Hoboken

HobokenIn de Emiel Vanderveldestraat in Hoboken is donderdagnamiddag een man zwaargewond geraakt na een explosie. Zijn woning geraakte licht beschadigd.

Het ongeluk gebeurde omstreeks 11 uur. De bewoner was op dat moment aan de koepel van het dak van zijn woning aan het werken. “Er is een drukgolf ontstaan na ophoping van luchtdruk in een toestel dat de man gebruikte, waardoor hij zwaargewond geraakte. Hij werd verzorgd door de medische diensten”, zegt Jasmien O. van brandweer zone Antwerpen.

De explosie vernielde een deel van het dak achteraan de woning, dat na afloop moest worden gestut. Ook enkele ramen sneuvelden. Andere huizen in de buurt bleven gelukkig gespaard van schade. De brandweer evalueert de stabiliteit van de getroffen woning.

Brandblusapparaat

Een buurvrouw was thuis op het moment van de explosie. “We hoorden een luide knal en gingen buiten kijken. Het raam van het gelijkvloers was eruit gesprongen. We zagen ook rook van de achterkant van het huis komen. Een buurman kwam meteen helpen met een brandblusapparaat om de vlammen te doven. Een andere buurvrouw die kwam helpen was aan het wenen. De brandweer en ziekenwagen waren gelukkig snel ter plaatse”, vertelt ze.

Het slachtoffer is een 70-jarige alleenstaande man. “Stan is een lieve en vriendelijke man”, vertelt een buurvrouw. “Hij woont alleen en heeft niet veel familie, dus ik hoop dat hij mensen vindt om voor hem te zorgen. Ik zal er ook op bezoek gaan vanaf dat het kan. Ik hoorde dat hij zwaar verbrand is dus vind het heel erg wat hem is overkomen. Hopelijk geneest hij snel!”

Volledig scherm De MUG en ambulance zijn ter plaatse. © Marc De Roeck

Volledig scherm De MUG en ambulance kwamen ter plaatse. © Marc De Roeck

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.