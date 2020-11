Loodwaarden in bloed bij kinderen rond Umicore gedaald: “Bufferzone heeft geen enkele zin”

HobokenGoed nieuws voor de inwoners van de Moretusburg in Hoboken. De loodwaarden van de kinderen die vlak naast de Umicore-fabriek wonen, zijn gedaald. PVDA-gemeenteraadslid Mie Branders, die ook huisarts is in Hoboken, meldt dat nadat ze de resultaten van het bloedonderzoek vandaag in de bus kreeg. Daarmee is de Umicore-kous echter verre van af. “Een bufferzone heeft geen zin en we blijven ze bestrijden.” Gisteren kregen de sociale huurders in de buurt al te horen dat ze verplicht moeten verhuizen .

Vandaag vielen de resultaten van de lood-in-bloedwaarden van de kinderen van Moretusburg en Hertogvelden in de brievenbussen. De huisartsen van de kinderen bij wie het bloedonderzoek werd uitgevoerd kregen van die resultaten een exemplaar. Vandaar een opgewekte Mie Branders. Zij is gemeenteraadslid en huisarts in Hoboken en ziet een positieve evolutie sinds het laatste onderzoek.

“Als ik de cijfers van 20 kindjes in onze groepspraktijk bekijk, zie ik vooral goed nieuws. Bij 10 kinderen die de vorige keer ook werden getest zijn de waarden gezakt. Alle kindjes die boven de 10 microgram scoorden vorige keer zakken daar nu onder. En alle kindjes die boven de 5 microgram scoorden zakken daar ook onder. Er werd bij ons geen waarde meer gevonden boven 20 microgram.” In zone 3, die van de Kapelstraat tot de Lenaart de Landrelaan loopt, had een peutertje van 4 jaar een waarde van 12,2. Zij vormde de uitzondering.

Volledig scherm De Moretusburg is ingedeeld in drie zones om het effect van de uitstoot van de fabriek in kaart te brengen. © Provincie Antwerpen

Volgens Branders kunnen uit deze resultaten drie belangrijke lessen getrokken worden. Ten eerste zal men moeten blijven onderzoeken wat de oorzaken van de verhoogde loodwaarden zijn. Umicore moet er werk van maken alle wetenschappelijke data op tafel te leggen en volledig open kaart te spelen. Ten tweede kan men concluderen dat een bufferzone geen enkele zin heeft. “Het slopen van zone 1, het dichtst bij het bedrijf, verandert geen microgram aan de waarden van de kinderen in zone 2 of 3. Je moet het probleem aanpakken bij de bron, en die is nog steeds afkomstig van de bedrijfsterreinen.”

Ten derde tonen de dalende cijfers aan dat de meeste kinderen slechts een korte blootstelling hebben gehad begin dit jaar, rond februari. Het incident is van voorbijgaande aard en dat bewijst dat verbetering mogelijk en het probleem beheersbaar is. “Umicore moet al zijn brains en middelen inzetten om de waarden stelselmatig naar het nulpunt te brengen. Uiteraard is er nog marge voor technologische verbetering. Tenminste als het bedrijf zichzelf au sérieux neemt.”

Bufferzone totaal zinloos

Branders blijft er dus van overtuigd dat het aanleggen van een bufferzone volkomen zinloos is. “Als het lood van de storm en de droogte in februari zou komen, dan nam de wind het loodstof mee vanuit de fabrieksterreinen. Dat kan je oplossen door te overkappen, te besproeien of af te schermen.” Volgens haar zou dus de hele Moretusburg, zone 1 incluis, behouden kunnen worden als Umicore de moeite neemt om in dergelijke zaken te investeren.

Voor de stad Antwerpen is Branders scherp. “Schepen Duchateau (N-VA) vertelde in de raadscommissie van vorige week dat hij “gelooft” in een bufferzone. Wel, wij doen aan wetenschappelijke studie, we zien feiten, cijfers en maken een analyse. Een bufferzone heeft geen zin, en we blijven ze bestrijden, samen met de buurtbewoners die de wijk ook niet willen opgeven voor de sloop.”

Eerder deze week kregen de huurders van sociale woningen in de Moretusburg nog te horen dat ze op termijn verplicht zullen moeten verhuizen om de aanleg van de bufferzone in zone 1 te kunnen faciliteren.