Leerlingen Don Bosco Hoboken bezoeken CERN in Zwitserland

Pop-up FAB Store biedt lokale makers winkelruim­te

Afgelopen weekend opende pop-up winkel FAB Store de deuren op de Hooftvunderlei in Deurne, waar voorheen Baby’s Shop gevestigd was. FAB Store biedt lokale makers winkelruimte om hun producten te verkopen, want voor veel kleine zelfstandigen is het niet haalbaar om zelf een fysieke winkel te huren.