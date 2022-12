Laagste loodwaarden sinds de start van de bloedonderzoeken bij kinderen rond Umicore-fabriek

HobokenDe loodwaarden in het bloed van de kinderen die rond de Umicore-site in Hoboken wonen, lijken alsmaar af te nemen. Dat blijkt uit de nieuwe resultaten van het halfjaarlijks onderzoek van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH). Deze spreekt zelfs van de laagste loodwaarde sinds de start van de bloedonderzoeken. Toch is er nog geen reden voor euforie: 1 op 6 kinderen die rond de fabriek wonen hebben nog altijd een een waarde boven de veilige referentienorm.

Sinds 1978 meet het PIH -in opdracht van de Vlaamse overheid- tweejaarlijks de loodgehaltes in bloed via een vingerprik bij kinderen van 1 tot 12 jaar uit de wijk Moretusburg-Hertogvelden in Hoboken. De loodgehaltes daalden in de loop der jaren. Omdat ook de gezondheidskundige norm daalde, zijn er nog steeds kinderen met te hoge waarden. Een langdurige blootstelling aan lood, in dit geval afkomstig van gifwolken van de Umicore-fabriek, kan schade aan het zenuwstelsel, gedragsproblemen en verminderde intelligentie veroorzaken.

In het voorjaar van 2020 wezen die metingen op een onrustwekkende stijging van de loodwaarden bij kinderen rond Umicore. Bloedonderzoek had toen aangetoond dat dat de gemiddelde lood-in-bloedwaarde naar 6,01 μg/dl was gestegen. Bij de meting waren er 20 kinderen met een lood-in-bloedwaarde van meer dan 10 μg/dl, terwijl de ‘veilige’ referentiewaarde 5 μg/dl is. Deze is nu verlaagd naar 4 μg/dl.

De goede kant op

De cijfers van het onderzoek van dit najaar lijken dus de betere kant op te gaan. In de maand oktober van dit jaar werd een nieuwe meetcampagne uitgevoerd bij 127 van de 270 kinderen van 1 tot 12 jaar, een lager deelnamepercentage dan in de laatste vier campagnes. De gemiddelde bloedloodwaarde bedraagt 2,25 µg/dl en is de laagste waarde die ooit in de wijk werd gemeten sinds de start van de bloedonderzoeken. Toch heeft nog steeds of 1 op 6 kinderen die in de zone het dichtst bij de fabriek wonen een waarde boven 4 µg/dl en 3 op 4 een waarde boven 2 µg/dl. De medische werkgroep blijft aandacht voor loodblootstelling in de buurt van de industrie dus wel aanbevelen.

Voorlopig zijn het vooral de zes meter hoge windschermen die de windkracht op de bedrijfssite doen verminderen waardoor ook de verspreiding van de giftige stoffen afneemt. Umicore ijvert echter voor de bouw van de groene zone, waarvan de aanleg in het voorjaar van 2023 zou beginnen. Het project stoot linkse politiekers tegen de borst. Om de zone te verwezenlijken, moeten meer dan 200 gezinnen verhuizen: “De luchtkwaliteit zou door de bufferzone slechts 0 tot 20% verbeteren. Een hele wijk ontwrichten op basis van zo’n prognose, dat is toch om mee te lachen?”, zei PVDA-fractielid Mie Branders daarover nadat een Nederlands adviesbureau een studie op de districtsraad voorstelde.

Johan Ramharter, directeur van de Umicore site in Hoboken, meent dat het de wijken errond net ten goede komt: “De kinderen die dicht naast de site, in Zone 1 wonen, blijven het kwetsbaarst. Daarom is het creëren van afstand tussen de buurt en de site met de aanleg van een groene zone een belangrijke, structurele en duurzame maatregel.”

Extra test

In juli 2022 kregen bezorgde ouders die wat verder van de site woonden gehoor van Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V). Zij legde bovenop de halfjaarlijkse testen nu een eenmalige test bovenop in een ruimere cirkel rond het bedrijf. Het gaat om 300 kinderen. “Zo kunnen we zien of we de perimeter voor de zesmaandelijkse bloedanalyses moeten uitbreiden”, zei de minister daar toen over. De resultaten daarvan worden pas in 2023 bekend gemaakt.

