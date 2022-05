Kruispunt Krijgsbaan-Broydenborglaan vanaf 16 mei weer open

EDEGEM Pompen moeten meer zuurstof in fortvij­vers brengen om vissterfte tegen te gaan

Een langere periode van droogte zoals we ze momenteel meemaken komt doorgaans met enkele provinciale maatregelen zoals een rook- en vuurverbod in bossen en natuurgebieden. Nog een negatief effect van het droge en warme weer is minder zuurstof in het water, met vissterfte tot gevolg. Zo ook in de poelen van Fort 5 in Edegem.

9 mei