Kapot licht verraadt bestuurder die meer dan 15 jaar (!) rijverbod heeft

“Met je baby naar de wellness gaan, kan zo belangrijk zijn”: in dit nieuwe centrum krijgen ouders in spe de emotionele steun die soms nodig is

“Vaak is deze periode geen roze, maar een broze wolk.” Om gezinnen vanaf de prille kinderwens tot twee jaar na de geboorte de juiste zorg te kunnen bieden, opent psychologe Kaatje Van Hemelrijck (36) dit weekend Draag-Kracht. Dat is een centrum waar ouders in spe kunnen rekenen op medische én emotionele begeleiding. “Zo uitgebreid als wij het aanpakken, dat is in ons land ongezien.” Zo gaat het centrum in zijn werk.