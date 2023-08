‘Jobstudent van het Jaar’ is aan de slag in... uitvaartcentrum in Hoboken: “Hoe Merel rouwende familie geruststelt is bewonderenswaardig”

Brokkenpi­loot onder invloed van alcohol slaapt roes uit op achterbank

Een automobilist die onder invloed was van alcohol ging in de nacht van vrijdag op zaterdag van de baan in de Antwerpse wijk ‘Het Kiel’. In de Pieter Rottiestraat reed de man door enkele struiken, om vervolgens tot stilstand te komen tegen een hek. Opvallend: na het ongeval ging de bestuurder zijn roes uitslapen op de achterbank van zijn wagen.