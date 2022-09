Internationale klimkampioenen laten binnenkort beste van zichzelf zien in Antwerpen: “Toen ik zei dat Yannick Flohé kwam, zakten enkele monden tot op de grond”

HobokenWie een passie heeft voor de klimsport en in eigen land enkele van de grootste wereldtoppers in actie wil zien, moet op 5 november zeker afzakken naar Klimzaal Blok in Hoboken. Onder de naam ‘Blok Masters 2022' zullen enkele grote namen uit de klimwereld, zoals de Duitse kampioen Yannick Flohé (26), daar wedijveren voor de eerste plaats in een vriendschappelijke competitie. En ook liefhebbers kunnen die dag laten zien wat ze waard zijn in een amateurwedstrijd. “De populariteit van de sport is echt aan het ‘boomen’.”

“Zoals wij het voor ogen hebben wordt het het grootste klimevenement van België.” Het ontbreekt Boris Ceurvels niet aan enthousiasme wanneer hij de plannen uitlegt. Hij is sinds 1 maart de nieuwe eigenaar van Klimzaal Blok in Hoboken, samen met zijn compagnons Rob Denayer en Jeroen Spinnewyn. “Het spannendste voor ons is dat we ook enkele internationaal bekende klimmers ervoor gaan uitnodigen. Al zeker vijf of zes echte ‘kleppers’ hebben toegestemd.”

Hoe gaat het op 5 november precies uitzien? “We organiseren eigenlijk twee wedstrijden die dag. Eén wordt een open competitie waaraan iedereen van ieder niveau kan deelnemen. Het volstaat bij wijze van spreken om al ooit een keer klimschoenen te hebben gedragen. Twee uur lang kunnen mensen dan het beste van zichzelf geven. Daarbij organiseren we ook een jeugdsessie, voor jongeren tot 16 jaar. Allemaal heel vriendschappelijk en gemoedelijk.”

Toffe wedstrijd, dik feestje

In de namiddag begint dan het echte werk. “De grootste naam die ons met zijn aanwezigheid zal eren is de Duitse Yannick Flohé. Op zijn 26ste al een echte wereldtopper. Hij zal zijn zich komen meten tegen onder meer de Franse Fanny Gilbert, die al heel lang op topniveau meedraait en het hele Belgische nationale klimteam. Daaronder ook de 17-jarige Hannes Van Duysen, die tot twee keer toe wereldkampioen werd bij de jeugd. Toen ik tegen twee van onze klimmers zei dat Flohé kwam, zakte bij hen de mond tot op de grond. Van 16 uur tot 18 uur zullen ze zich kwalificeren en dan om 20 uur is de grote finale.”

Het drietal wilde de wedstrijd in de eerste plaats organiseren om eens iets nieuws te proberen. “Klimzaal Blok draait al 27 jaar mee en we hebben al Belgische ‘cups’ georganiseerd. Internationale sterren heeft men echter nog niet naar hier kunnen halen. Omdat wij sinds een half jaar de zaak runnen, wilden we dat eens proberen. Rob heeft zelf heel lang meegeklommen op topniveau en we wilden wat groots doen, maar via officiële wegen zit je vast aan heel veel regels. Dus dan besloten we het maar op onze eigen manier te regelen. De ‘Blok-stijl’, met een toffe wedstrijd en nadien uiteraard een dik feestje. Uiteindelijk zijn ook de toppers gewoon klimmers die vooral plezier willen hebben.”

Olympische discipline

Klimmen, of ‘sport climbing’, heeft de laatste jaren aardig aan populariteit gewonnen. Sinds de Olympische Spelen van vorig jaar is het officieel een olympische discipline, wat er mede voor zorgde dat het bekend werd bij het grote publiek. “Vooral boulderen is heel sociaal en laagdrempelig”, gaat Ceurvels verder. ‘Boulderen’ is een manier van klimmen waarbij je geen grote hoogtes tacklet, maar eerder je techniek kunt oefenen.

“Het spreidt zich rap uit en we merken dat veel mensen na verloop van tijd ook gewoon hun vrienden meenemen. De populariteit ‘boomt’ niet alleen, maar blijft ook. Het is niet zoals bij padel. Steeds meer mensen ontdekken hun passie ervoor. En met dit evenement willen we ook aan onze alledaagse klanten laten zien wat het wereldniveau is en de sport dichterbij brengen. Zo van ‘Dit is wat jullie misschien ook ooit zullen kunnen, als je hard genoeg traint.’”

Afspraak op 5 november om 9 uur in Klimzaal Blok in Hoboken.

