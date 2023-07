Illegale man baat illegale kapsalon uit in Hoboken

Nieuw fietspad laat gebruikers de Bovenvliet ontdekken: “Waterre­cre­a­tie was hét sleutel­woord in dit project”

Het heeft achttien jaar op zich laten wachten, maar nu is het volledig klaar: het nieuwe fietspad tussen de Provinciale Steenweg in Schelle en de Zinkvallaan in Hemiksem. De realisatie is goed voor ongeveer 1,5 kilometer fietsplezier deels door het groen, langs de zuidelijke dijk van de Bovenvliet. “Hiermee brengen we de mensen weer in contact met het water”, zegt Schels burgemeester Rob Mennes (CD&V).