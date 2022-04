Hobokense senioren gaan 'samen op trot’

Aartselaar Meer dan 400 bezwaar­schrif­ten tegen nieuw woonpro­ject in wijk Buerstede: “Dit is geen kerngebied, maar een woonwijk”

In de wijk Buerstede is er heel wat ongerustheid over een mogelijke nieuwe verkaveling. Een projectontwikkelaar wil aan de Buerstedelei 35 een project realiseren met 28 wooneenheden. Dat is allerminst naar de zin van de buurtbewoners, die meer dan 400 bezwaarschriften hebben ingediend. “Eens we de deuren openzetten voor dit soort appartementen, dan is het met de rust en de privacy in onze wijk definitief afgelopen.”

1 april