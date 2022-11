Hobokense pyromane doorverwezen naar rechtbank

HobokenDe raadkamer in Antwerpen heeft maandag een 39-jarige vrouw uit Antwerpen verwezen naar de correctionele rechtbank voor een reeks van 14 opzettelijke brandstichtingen sinds begin 2022. In totaal zou ze wellicht verantwoordelijk zijn voor het in brand steken van wel 20 voertuigen. Ze werd gepakt na een gecoördineerde inzet van de politie en extra toezicht.

De vrouw werd op 26 maart 2022 op heterdaad betrapt toen ze een bestelwagen in Hoboken in brand had gestoken. Ze was in het bezit van brandversnellers. Bij een huiszoeking werden ook brandversnellers en aanmaakproducten aangetroffen.

Het was op 28 januari dat de moeilijkheden begonnen met een in brand gestoken auto in de Weerstandlaan. Daarna volgden branden in de Waaslandstraat, Zeelandstraat, Kempenlandstraat en ook de Maurits Sabbelaan. In die laatste straat vlogen op een week tijd vijf auto’s in brand. De meest geviseerde straat was de Frieslandstraat waar maar liefst drie keer brand werd gesticht. In totaal is er op negen nachten brandgesticht waarbij in totaal twintig auto’s beschadigd raakten.

Camera’s en extra toezicht

De politie zette de laatste weken waarin de vrouw actief was extra patrouilles in, zowel in herkenbare voertuigen als in anonieme wagens. De buurt eiste ook een mobiele camera. De politie hing een aantal tijdelijke camera’s op, onder andere in de Kempenlandstraat en de Hagelandstraat.

“Op advies van de misdaadanalisten, de wijkpolitie en de recherche startte de politie met een gecoördineerde actie om de verdachte te vatten,” aldus woordvoerder van de politie Wouter Bruyns destijds. “Zo was de politie zichtbaar aanwezig maar is ook minder zichtbaar het toezicht opgevoerd door onder meer de mobiele eenheid, verschillende onderzoekers en het realtime intelligence center.”

Het mogelijke motief van de pyromaan is niet duidelijk. De geviseerde auto’s lijken lukraak gekozen, maar het valt inderdaad op dat de slachtoffers allemaal van allochtone meestal Turkse afkomst zijn.

Behalve de brandstichtingen zal de vrouw zich ook moeten verantwoorden voor een ernstig geval van belaging. Ze blijft aangehouden onder elektronisch toezicht.

