Hoboken organiseert voor het eerst awards 'Ondernemer van het jaar’

Deurnse cultuurta­len­ten brengen bewerking van Alice in Wonderland

Met de voorstelling ‘Alice’ brengt Compagnie Lodewijk/Louis - in samenwerking met De Klap en district Deurne - een nieuw gemeenschapsproject. Meer dan 100 liefhebbers uit Deurne en omstreken, Dansstudio Arabesque, Academie Deurne en koor ‘Notches’ brengen samen een bewerking van Alice in Wonderland, het succesvolle kinderboek. De voorstellingen vinden plaats in september in Cinema Capri.