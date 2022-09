Heren 45+ van K.T.C. Sorgvliet stunten in Nationale Interclubcompetitie: "Een gedroomde afsluiter van het seizoen”

Hoboken Internatio­na­le klimkampi­oe­nen laten binnenkort beste van zichzelf zien in Antwerpen: “Toen ik zei dat Yannick Flohé kwam, zakten enkele monden tot op de grond”

Wie een passie heeft voor de klimsport en in eigen land enkele van de grootste wereldtoppers in actie wil zien, moet op 5 november zeker afzakken naar Klimzaal Blok in Hoboken. Onder de naam ‘Blok Masters 2022' zullen enkele grote namen uit de klimwereld, zoals de Duitse kampioen Yannick Flohé (26), daar wedijveren voor de eerste plaats in een vriendschappelijke competitie. En ook liefhebbers kunnen die dag laten zien wat ze waard zijn in een amateurwedstrijd. “De populariteit van de sport is echt aan het ‘boomen’.”

