Groen wél verontrust over resultaten metingen loodgehalte in bloed van kinderen nabij Umicore Hoboken

HobokenDe Antwerpse oppositiepartij Groen is niet tevreden met de resultaten die Umicore donderdag bekendmaakte over lood-in-bloedwaarden in de wijken rond de fabriek. Daaruit blijkt dat het aantal kinderen met erg hoge waarden in dalende lijn gaat. “We zijn het niet eens met de conclusie van Umicore dat de emissies onder controle zijn”, aldus Hobokens districtsraadslid Betty Van Dyck.

In 2020 wezen metingen op een onrustwekkende stijging van de loodwaarden bij kinderen rond Umicore. Bloedonderzoek had toen aangetoond dat dat de gemiddelde lood-in-bloedwaarde naar 6,01 μg/dl was gestegen. Bij de meting waren er 20 kinderen met een lood-in-bloedwaarde van meer dan 10 μg/dl, terwijl de ‘veilige’ referentiewaarde 5 μg/dl is.

Verhuisd

Het bedrijf kondigde daarop een aantal maatregelen aan, waaronder een aanbod aan directe omwonenden om hun woning over te kopen. Een aantal van die gezinnen zijn intussen al verhuisd. Dat blijkt ook uit de metingen: waar er een jaar geleden nog 261 van de 406 kinderen uit de buurt deelnamen, gaat het nu nog slechts om 177 van 331.

Een vergelijking tussen de testresultaten moet dan ook met een korrel zout worden genomen. Toch daalt het aandeel van kinderen met een waarde boven de 5 μg/dl wel: van 18,7 procent van alle geteste kinderen in juni 2021 naar 13,3 procent in oktober 2021 en nu naar 12,4 procent. Wel hebben drie kinderen nog een waarde van meer dan 10 μg/dl. Een jaar geleden waren dit er nog vier. Het gemiddelde testresultaat lag deze keer op 3,03 μg/dl. Dat is iets hoger dan in oktober vorig jaar (2,91 μg/dl).

Allesbehalve geruststellend

Umicore toonde zich donderdag tevreden. “Onze jarenlange inzet en acties om onze emissies te beperken, lonen”, klonk het bij de directie. Maar Groen Antwerpen is minder gelukkig en vindt de resultaten allesbehalve geruststellend. “De gemiddelde lood-in-bloedwaarde is nu niet meer gedaald en is nog steeds hoger dan de laagste meting in 2019, ondanks het feit dat er al heel wat kinderen uit de meest nabije zone zijn weggetrokken”, zegt Hobokens districtsraadslid Betty Van Dyck. “We zijn het dus niet eens met de conclusie van Umicore dat de emissies onder controle zijn.”

Groen stelt verder dat er voor lood, arseen en cadmium begin dit jaar een veel hogere uitstoot werd gemeten en de partij vraagt zich af of er mogelijk een link is met de licht stijgende trend van de gemiddelde loodwaarden. Groen pleit voor een ruimer onderzoek bij kinderen iets verder van de Umicore-site. “Kinderen binnen een ruimere perimeter moeten om de zes maanden aangeschreven worden voor een testing op vrijwillige basis. Ook kinderen die niet binnen de perimeter wonen maar er wel naar de kinderopvang of de school gaan, moeten systematisch kunnen getest worden. Nu kan dit enkel op aanvraag van de ouders. Wij zagen resultaten van metingen bij kinderen in Polderstad (op 2 km van de fabriek) met hoge en stagnerende loodwaarden in hun bloed.”