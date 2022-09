Gratis volksfeest tijdens jaarmarktweekend in Hoboken

Op zondag is het vroeg uit de veren voor de rommel- en verenigingenmarkt. Er is ook een braderij, wielerwedstrijden met een parcours door verschillende Hobokense straten en de expo ‘Hoboken vanaf 1870’ in de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk op de Kioskplaats. Park Sorghvliedt wordt op zondag 18 september omgetoverd tot een circus- en speeldorp tijdens Feest in den Hof met acrobatie, sketches, kinderworkshops en theater. Foodtrucks, kraampjes met eten en drinken en een openluchtterras: dat is het vertrouwde recept van het foodfestival op de Lelieplaats.