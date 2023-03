Dronken man ramt geparkeerde wagen

Albanese drugsbende veroor­deeld tot jaren cel: “Niet enkel bananen, maar ook cocaïne in de supermarkt”

Kosten, noch moeite werden door de bende bespaard: van corrupte dokwerkers, tot auto’s met verborgen laadruimtes en corrupte politie. De Antwerpse rechtbank heeft een Albanese drugsbende veroordeeld tot celstraffen van wel 12 jaar. Een van de bendeleiders investeerde zijn centen in Pokérrito, een Pokébowl-restaurant in Antwerpen, dat ondertussen gesloten is. “Toch maar oppassen als u denkt gezond veggie te gaan eten.”