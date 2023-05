“Drie drugdeals op 25 minuten tijd”: De Wever laat drugscafé twee maanden sluiten

Scholen zetten deuren open voor aspirant-leerkrach­ten

Ook in de Antwerpse Zuidrand nemen heel wat scholen deel aan de eerste editie van de Open Scholendag. Daarmee krijgen op vrijdag 12 mei leerkrachten in spe de kans om één dag lang te proeven van het lerarenberoep of een dagje mee te lopen met een ervaren leraar.