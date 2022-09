Drie dagen lang feest in Hoboken: dit staat er op de planning

HobokenHet Jaarmarktweekend staat voor de deur op zaterdag 17, zondag 18 en maandag 19 september. Deze keer met een primeur van jewelste: een gratis volksfeest met discobar en optredens van bekende artiesten in een feesttent in park Sorghvliedt.

Zaterdag om 20.30 uur trek je maar best je dansschoenen aan voor het Volksfeest. Discobar Salzburg warmt je op in een feesttent achter kasteel Sorghvliedt. Ze stomen je klaar voor de optredens van het pop-duo Davy&Sasha, de sympathiekste stem van Vlaanderen Garry Hagger en vrolijke spring-in-‘t-veld Sam Gooris.

Zondag: aangenaam vertoeven in het centrum met foodtrucks, kraampjes met eten en drinken en een groot openluchtterras: dat is het vertrouwde recept van het ‘Zin in Hoboken’-foodfestival op zondag 18 september. Kom proeven van een mix aan eet- en drankspecialiteiten van Hobokense horecazaken en traiteurs op de Lelieplaats.

Op zondag is er ook de rommel- en verenigingenmarkt en de braderij. Loop ook eens langs park Sorghvliedt, daar is het Feest in den Hof, een circusfestival vol verrassende acts. In de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk op de Kioskplaats kan je een expo bezoeken over het ‘Hoboken vanaf 1870’.

Supporteren voor jong wielertalent

In verschillende straten in het centrum supporter je op zondag ook voor jong wielertalent. Het vertrek en de aankomst van de wielerwedstrijden is in de Berkenrodelei. De jongste renners, de achtjarigen, starten om 10 uur. De tienjarigen starten om 11 uur, de elfjarigen om 11.30 uur. De twaalfjarigen fietsen een uurtje later om 12.30 uur, gevolgd door de dertienjarigen om 13.30 uur. Als laatste jonge renners komen de veertienjarigen aan bod om 14.45 uur.

En maandag 19 september bezoek je de Jaarmarktdag zelf. Op de Feestmarkt, in het centrum van Hoboken, staat het vol met standjes en eetkraampjes. Passeer zeker eens door de Kapelstraat om de sfeer op te snuiven. De handelaars uit de Kapelstraat zorgen voor heel veel ballonnen, een Rad van Fortuin om kortingen of surprises te winnen en een springkasteel ter hoogte van de bibliotheek. In de kerk op de Kioskplaats kan je ook de geschiedkundige expo bezoeken. In de Marneflaan staan voor de autoliefhebbers enkele bijzondere exemplaren uitgestald. Uiteraard zijn er de veeprijskampen met paarden, ezels, pony’s, schapen, geiten en koeien in park Sorghvliedt en omgeving. Een groot vuurwerk in park Sorghvliedt sluit de dag af om 20.30 uur.

