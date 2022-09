‘Desolaat’ Majoor Maelfaitplein in Hoboken krijgt make-over

Op dit ogenblik is het Majoor Maelfaitplein een grote, weinig fraaie stenen vlakte. Dit zorgt niet alleen voor een desolaat zicht, maar is in het kader van de klimaatverandering ​ moeilijk te verantwoorden. Daarom besliste het Hobokense districtsbestuur enige tijd geleden het om Majoor Maelfaitplein en de wandelweg tussen het plein en de Albert Einsteinlaan (het verlengde van de Jules Baeckelmanslaan) opnieuw aan te leggen.

Het plein en de wandelweg worden maximaal onthard en vergroend. Op het plein komt er een nieuw basketbalveld met aan beide zijden een groene zone. In die groene zone worden extra bomen geplant. In het totale project komen er 14 extra bomen, wat het totaal op 40 brengt. Doorheen de groene zone loopt er een wandelpad in halfverharding. In de groenzone worden er ook enkele zitbanken voorzien.