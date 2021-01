Cannabisplantage ontdekt in pand in Hoboken na uitslaande brand

Om kwart voor 5 vanochtend brak er brand uit in een rijwoning in de Polostraat in Hoboken, niet ver van het Olympisch Stadion. Het vuur was in eerste instantie uitslaand en veroorzaakte veel rook, waardoor de brandweer initieel ook niet langs de voorzijde van het pand kon binnenkomen. Uiteindelijk raakten ze langs achter binnen om het vuur te bestrijden. Tussen kwart voor 7 en 7 uur was de brand uiteindelijk onder controle. Een bewoonster die naast het bewuste pand woonde, is afgevoerd naar het ziekenhuis omdat ze te veel rook inademde.

“Al redelijk snel na aankomst rees het vermoeden dat er een cannabisplantage was opgezet op de tweede verdieping van de woning”, aldus Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. “Die werd ook effectief ontdekt tijdens de interventie. De plantage is beschadigd door het vuur. We hebben uiteraard een onderzoek opgestart, maar momenteel zijn er nog geen verdachten in het vizier.” In de woning werden naar verluidt 2 mannen aangetroffen die de benen zouden hebben genomen, maar dat kan de politie niet bevestigen.

Omdat het onderzoek naar de herkomst van de cannabisplanten nog loopt, wordt de plantage nog niet onmiddellijk ontmanteld. Dat kan pas na de vaststellingen gebeurd zijn. Het is onduidelijk of de plantage ook effectief de oorzaak is van de brand.

Volledig scherm © Marc De Roeck

