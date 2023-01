Blikfabriek decor voor tweedaags cultuurfestival: opbrengst gaat naar Oekraïne

HobokenOp een tweedaags cultureel evenement in het eerste weekend van februari tonen verschillende Oekraïense en Vlaamse artiesten hun werk en kunsten in de Blikfabriek. Dit intercultureel festival ‘In the sunlight we are writing our lives’ toont op een artistieke en interactieve manier de tradities en waarden van verschillende culturen in schilderkunst, muziek en dans.