Bestuurder (35) pleegt vluchtmisdrijf maar wordt gevat door verloren nummerplaat

Politie doet oproep naar camerabeel­den en getuigen van dodelijke schietpar­tij in Merksem waarbij Firdaous (11) stierf

Op maandag 9 januari kwam de 11-jarige Firdaous E.J. om bij een schietpartij bij haar woning in de Nieuwdreef 74 in Merksem. In het kader van dit onderzoek is de politie nog steeds op zoek naar camerabeelden van de ruime buurt op het moment van de feiten tussen 18 uur en 19 uur. De politie vraagt ook aan iedereen die getuige was van de feiten om dit te melden bij de politie.