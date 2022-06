Beste reep én praline: Tio (27) gaat aan de haal met twee prijzen op Belgium Chocolate Awards

Hoboken/Brasschaat/SchotenVoor het tweede jaar op rij heeft Tio van Ginneken (27) uit Hoboken de prijs voor beste gevulde chocoladereep gewonnen op de Belgium Chocolate Awards, die dinsdagavond uitgereikt werden in Ter Groene Poorte in Brugge. Hij sleepte daarenboven de meest prestigieuze award voor de beste praline in de wacht. “Mijn telefoon is ontploft”, lacht de trotse kersverse chef-chocolatier-patissier van bakkerij Atelier Co-Pains.

De Belgium Chocolate Awards is een initiatief van het vakblad Chocolaterie. Voor de tiende keer werd de verkiezing ingericht. In vijf categorieën viel een award te winnen: beste praline, best gevulde chocoladereep, beste ‘bean-to-bar chocoladereep’, beste chocoladeconcept en beste winkelinrichting. Vanwege de jubileumeditie moesten de praline en gevulde chocoladereep in thema van feest staan.

Net als de voorbije jaren deed ook Tio een gooi naar de awards. “Voor mijn praline ‘Coco Rosé’ heb ik me zowel voor de sierlijke presentatie als de smaken gebaseerd op Valentijn en Moederdag. De praline bestaat uit een gelei van lychee-roos, een ganache die kokos met vanille combineert en een krokant van gekaramelliseerde kokos met limoen”, vertelt hij. “De chocoladereep ‘Maracuja’ bevat een karamel van passie-mango, melkchocoladeganache met banaan, kalamansi (citrusvrucht, red.) en passievrucht en een krokant van pecannoot. De zwart-gele chocoladebar van gekleurde cacao is bestrooid met goudschilfers.”

Quote Ik zou nooit opgeven totdat ik de praline-a­ward gewonnen had. En kijk. Met passie kom je heel ver Tio van Ginneken, Winnaar van twee awards

Volledig scherm De beste praline © Tio van Ginneken

World Chocolate Master overtroffen

Voor de gevulde chocoladereep schatte de Hobokenaar zijn kansen hoog in. “Ik kwam mijn titel verdedigen. Het zou een gezichtsverlies zijn als ik niet op het podium stond. We hebben zelf de concurrentie kunnen proeven dinsdag. Ik had er wel een goed oog in. Uiteindelijk werd ik verkozen voor de beste gevulde chocoladereep”, glundert Tio. Voor de ‘Gouden Schoen’ van het chocoladebal was het wachten op de laatste categorie: de beste praline. “Dat zou moeilijk worden, want Pol De Schepper - voormalig World Chocolate Master - deed mee. We dachten dat hij zou winnen met patissier Lynn Van Dommelen op een tweede plek. Maar heel onverwacht werd mijn praline verkozen”, zegt Tio fier. “Ik zou nooit opgeven totdat ik de praline-award gewonnen had. En kijk. Met passie kom je heel ver.”

Het nieuw avontuur van Tio als chef-chocolatier-patissier bij Atelier Co-Pains kon niet beter begonnen zijn. Zijn talent kan hij de vrije loop laten gaan in het atelier van Brood & Banket Service (BBS) op het bedrijvenpark Coppenskazerne in Maria-ter-Heide (Brasschaat). De twee awardwinnende creaties zullen weldra in de bakkerijen van Atelier Co-Pains te verkrijgen zijn. “We zijn momenteel prachtige combinatiepakketten aan het ontwikkelen met de praline en de gevulde chocoladereep, die we exclusief gaan verkopen in onze bakkerijen. Momenteel zijn dat er negen, al komen er dit jaar nog drie filialen bij, namelijk in Zandhoven, op het Eilandje en in Kapellen”, aldus Schotenaar Serge Lamoral (34), bedrijfsleider van Atelier Co-Pains, die zijn vertrouwde collega-patissier wist binnen te halen.

Smaakbommetje

Wat het geheim is achter een lekkere praline? “Heel veel proberen en mislukken. Zelf inspireer ik me tijdens etentjes, al kan een reclame met yoghurt al een trigger zijn voor een nieuw recept. Je moet blijven spelen met smaken”, zegt Tio. “In dit geval volgen de smaken in je mond elkaar mooi op. Na het frisse, zurige komt de zachte chocolade en dan het krokantje. Het is echt een smaakbommetje”, gooit Serge een complimentje naar zijn aanwinst.

Volledig scherm De winnende gevulde chocoladereep © Tio van Ginneken