Auto vat vuur in Hoboken en brandt volledig uit: “Mensen probeerden te helpen, maar het werd snel erger”

In de Emiel Vloorsstraat in Hoboken is woensdagavond een auto in brand gevlogen op één van de parkeerplaatsen langs de weg. Het vuur trok nogal wat aandacht van de buurtbewoners, die kort probeerden om zelf het vuur te blussen. De brandweer kreeg de brand snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de wagen helemaal uitbrandde.”

“Ik was net thuisgekomen met mijn vrouw en toen zagen we plots dat er in de Emiel Vloorsstraat een auto in brand stond,” vertelt een buurtbewoner uit de Lageweg ons. “Het brandde behoorlijk hevig. Meteen kwamen er een paar mensen de straat op om te kunnen helpen, maar het vuur werd al snel groter en groter. Toen deed iedereen maar een stapje achteruit. Niet veel later arriveerde de brandweer.”

Dat de brand kortstondig de aandacht trok is dus een understatement. Gelukkig was de brandweer vlug ter plaatse. “Het incident werd bij ons gemeld rond 19.15 uur,” aldus Marie De Clercq van Brandweer Zone Antwerpen. “Bij aankomst bleek het te gaan om een personenwagen die in brand stond. Vermoedelijk was de oorzaak accidenteel. Het voertuig stond op de parkeerstrook en onze ploegen gingen meteen aan de slag. Helaas konden ze niet voorkomen dat de wagen ter hoogte van het motorblok helemaal uitbrandde.”

Langs de achterzijde zag je opvallend genoeg weinig van de brandschade. Uiteindelijk was de brandweer relatief snel klaar met de bluswerken. Het is niet duidelijk of de voertuigen die om de getroffen wagen heen geparkeerd stonden ook schade hebben opgelopen.

