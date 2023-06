Antwerpse bushokjes krijgen groendak

Live Is Live schot in de roos: eerste editie op Antwerpse Linkeroe­ver lokt 30.000 bezoekers

De tweede editie van het festival Live is Live, en de eerste op de site Middenvijver op de Antwerpse Linkeroever, heeft dit weekend volgens de organisatie 30.000 bezoekers gelokt. Vooral zaterdag, met The War on Drugs als gesmaakte headliner, was een voltreffer met 17.500 aanwezigen.