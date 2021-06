Antwerps provinciebestuur verstrengt lood-in-bloednormen voor Umicore

ANTWERPEN/BERCHEM Stad start na de zomer in Berchem met proefpro­ject selfloket­ten: “Dienstver­le­ning op maat van de klant en niet andersom”

12 juni Het stadsbestuur gaat verder in de digitalisering van zijn loketwerking. In Berchem start in september een proefproject met zeven zogenoemde ‘selfloketten’ op publieke plaatsen zoals bibliotheken en dienstencentra. Voor persoonlijk contact kunnen burgers nog terecht in het huidige districtshuis, het nieuwe districtshuis Harmonie in Antwerpen en het Gitschotelhof over de grens met Borgerhout. “We gaan voor het ultieme gebruiksgemak van onze inwoners.”