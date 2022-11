Antverpiastraat en Vinkeveldenstraat worden fietsstraat: weg afgesloten tijdens werken van 7 tot 11 november

BORGERHOUT Dansen op zondagna­mid­dag met Sweaty Palms: “De afterclubs van weleer zullen nooit terugkomen, maar dit soort concepten moeten we blijven doen”

Na de manie rond Zillion, Swedish House Mafia in het Sportpaleis en een groot, beukhard technofeest in Antwerp Expo waren er afgelopen zondag genoeg redenen voor feestend Antwerpen om in zijn bed te blijven liggen. Dat is buiten het knotsgek gezelschap van Sweaty Palms gerekend, dat het feest op zondagnamiddag pas stárt. Want er kan altijd nog eentje bij. Toch?

1 november