20-tal kogelinslagen aan woning in Hoboken: politie voert onderzoek

Antwerpen/Mortsel D-Day voor nieuw Antwerps tramnet: kan De Lijn wel meer doen met dezelfde centen? Wat denken de gebruikers en de politiek?

Antwerpen en de rand krijgen tegen 2023 in principe een hertekend tramnet. Uitgangspunt is een overstapmodel, doel een betere bereikbaarheid. Lijnen worden opgedoekt, andere opgewaardeerd. Het plan wekt beroering, bij politici en reizigers. Hamvraag: overleeft het voorstel maandag de stemming in de Vervoerregioraad. “Het zou me verbazen als het wordt goedgekeurd”, zegt Dirk Wiesé van TreinTramBus. De Vlaamse regering heeft wel het laatste woord, of het advies nu negatief of positief is.

26 februari