20-jarige chauffeur komt op tramsporen terecht waarbij alle banden springen

Deurne Zes honden in beslag genomen wegens mishande­ling

Het wijkteam van Deurne-Noord voerde dinsdag een ‘hercontrole’ uit in een dossier van dierenverwaarlozing. De eigenaars van zes honden, drie mannelijke, twee puppy’s en een vrouwelijke, hadden een waarschuwing gekregen omdat hun dieren geen water kregen, niet werden uitgelaten en in vuile hokken moesten leven. Omdat de situatie niet verbeterd was, besloot de politie de dieren in beslag te nemen.

0:31