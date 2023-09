Brand zet kelder woning volledig onder de rook

De brandweer rukte maandagavond iets na 22 uur uit naar de Vuilewaasstraat in Beselare. Daar was brand uitgebroken in de kelder van de woning van een boerderij. De brandweer had enige moeite om de brandhaard te vinden. Een rek in de kelder is volledig vernield.