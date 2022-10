Zoontje slaat tijdig alarm bij brand, brandweer kan papegaaien redden uit woning

Poperinge Gewezen Poperings OCMW-voorzitter overleden: “Wilfried had een mooi en rijkgevuld leven”

In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is Wilfried Vanlerberghe (84) uit Poperinge overleden. Van 1989 tot 1995 was hij voorzitter van het OCMW van Poperinge.

7 oktober