Zone 30 in onze dorpscentra in voege: “Voor een veiliger Heuvelland”

Jan Fieuw onthult kunstwerk met artefacten uit WO I: Poelkapel­le zet Guynemer en Canadese gesneuvel­de soldaten centraal tijdens herden­kings­week­end

Op 8 juli 2023 zal het honderd jaar geleden zijn dat zowel het Guynemermonument in Poelkapelle als ‘The Brooding Soldier’ in Sint-Juliaan plechtig werden ingehuldigd. In het weekend van 8 en 9 juli organiseert de gemeente daarom een grootse herdenking plaats onder de naam ‘100 jaar Le Capitaine & The Soldier’. In aanloop naar het weekend stelde kunstenaar Jan Fieuw zijn nieuwste installatie ‘Both Faces’ voor.