Zondag afscheidsplechtigheid Tiny Legs Tim: “Zijn ziel zal altijd bij ons zijn”

“Tim is eerder vandaag gestorven na een hartstilstand tijdens een ingreep. De machinerie van zijn lichaam heeft het laten afweten, maar zijn ziel is bij ons en zal altijd bij ons zijn. Tim is vanmorgen vol goede moed naar de operatie vertrokken en is nu naar de rust, voor altijd.” Het bericht dat de familie van Tim De Graeve, de echte naam van bluesmuzikant Tiny Legs Tim, vorige week de wereld instuurde sloeg in als een bom. Hoewel Tim al lang muziek speelde, raakte hij de laatste jaren meer en meer bekend. De Westoutenaar maakte 6 studio-albums, een liveplaat en verschillende EP’s. Zijn ijzersterke livereputatie sprak ook liefhebbers buiten het bluesgenre aan. Tim werd geboren op 28 november 1978 en groeide op in Westouter. Hij studeerde biologie aan de universiteit van Gent, waar hij, net als zoveel West-Vlamingen, bleef plakken. Hij was een tijdje leraar, maar zijn leven was getekend door een leveraandoening. Hij onderging twee levertransplantaties en lag net voor zijn dood alweer even in het ziekenhuis. “Niet veel mensen wisten dat hij opnieuw in het hospitaal verbleef”, zegt Steven Reynaert, artistiek coördinator van het Muziekcentrum Dranouter. “Ik kende Tim al heel lang, maar dan vooral op professioneel vlak. Wel heb ik enkele maten die heel goed bevriend waren met Tim. Op die manier ben ik hem ook wel blijven volgen.” Steven programmeerde de bluesmuzikant voor het eerst jaren geleden in de kerk in Mesen. “Ik werkte toen nog niet in Dranouter, maar ook hier kwam hij verschillende keren langs. Ach, zijn overlijden is superjammer. Ik was heel hard geschrokken toen ik het nieuws op Facebook zag passeren. Tim was de real thing, hij deed wat hij moest doen en deed dat op zijn eigen manier, wars van trends en modes. Dat alles gaf hem ook de kracht om volledig voor zijn muziek te gaan. Als je hem zag optreden, voelde je er de speelvreugde afdruipen. Live spelen was essentieel voor hem. Door zijn ziekte en alle ellende die hij daarrond al had meegemaakt was de blues de muziekvorm die perfect op zijn lijf was geschreven.” De afscheidsplechtigheid voor Tim De Graeve vindt nu zondag 5 juni om 15 uur plaats in De Centrale in Gent. De crematie van Tim zal gebeuren in familiekring en daarop zal de as van de bluesmuzikant worden uitgestrooid op de begraafplaats van Westouter.