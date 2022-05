Zoetemarkt Kemmel breidt uit naar Warandepark: “Naast kraampjes, ook leuke randanimatie”

KemmelOp Pinkstermaandag 6 juni vindt in Kemmel, na een onderbreking van 2 jaar door corona, de 41ste editie van de Zoetemarkt plaats, het mekka voor de zoetekauwen in de Westhoek. In de Polenlaan zullen er geen kraampjes meer te vinden zijn, maar wel naar dit jaar wordt wel het Warandepark ingepalmd.

De Kemmelse Zoetemarkt is telkens goed voor enkele duizenden marktgangers. “En we rekenen erop dat het dit jaar niet anders zal zijn”, zegt Danny Polley, voorzitter van het Zoetemarktcomité. “Er schreven zich al meer dan 40 bakkers en marktkramers met snoep, koeken en andere lekkernij in voor het evenement op de Dries.” Het Zoetemarktcomité zat niet stil de laatste 2 jaar. “We ontwierpen een nieuwe affiche en ons comité is uitgebreid met bakker Philippe Soens”, aldus de voorzitter.

Artisanale producten

“Op de Dries komen de kraampjes aan de zijde van de bakkerij en de kerk op het gras te staan. Aan de andere kant blijven we op de kasseien. In de Polenlaan zullen er geen kraampjes meer te vinden zijn, waardoor de rijweg kan vrij blijven. We breiden wel uit naar het Warandepark. Dat is een ideale plaats voor kleine standhouders met artisanale producten. Ook de Pannestraat palmen we in, waar wat grote standen kunnen staan.”

De organisatie zorgt voor leuke randanimatie. “Op de Dries voorzien we, naast de klassieke kermisattracties, voor een bar met terras. Daarrond doen bandjes en muzikanten hun ding. Ook in het Warandepark komt er een bar met terras, eveneens met muziek.

Workshops

Kinderen kunnen op Pinksteren, op 5 juni, naar GekkeSpekkeZundag komen. Onder impuls van comitélid Kurt Lewyllie zijn er van 13 uur tot 17 uur workshops en tal van spelactiviteiten met één centraal thema: zoetigheden. Inschrijven kan de dag zelf. De deelnameprijs is 5 euro per kind. Geïnteresseerde standhouders kunnen nog steeds inschrijven voor de Zoetemarkt. Alle info via www.zoetemarkt.be.

Volledig scherm De nieuwe in een Jeroen Bosch-stijl gemaakte affiche. © RV