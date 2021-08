Zeven bewoners besmet bij derde corona-uitbraak in Sint-Medard: geen bezoek tot maandag, daarna nieuwe testronde

Geluveld Bulgaren die twee cannabis­plan­ta­ges runden, blijven maand langer in de cel

3 augustus De raadkamer in Ieper verlengde dinsdag de aanhouding van een Bulgaars koppel dat in opdracht van anderen twee cannabisplantages runde in Geluveld. Of de opdrachtgever(s) intussen ook zijn gevat, is niet duidelijk.