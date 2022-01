Zaakvoerder ijsjesbedrijf helpt met teambuilding slachtoffers van overstroming in Trooz en deelt pannenkoeken uit: “Blij dat we dit konden doen”

“Ik ben blij dat we tijdens de eindejaarsperiode gespaard zijn gebleven van Covid of quarantaine. Met ons bedrijf hebben we bovendien goed kunnen werken in de drukke decembermaand”, zegt Christof Thorrez. Christof is de zaakvoeder van Surprice, een firma uit Houthulst die ijstaarten, schepijs en desserts maakt. De zaakvoerder woont met zijn gezin in Westouter, waar hij een ijssalon uitbaat en waar zijn zoon Seppe een cocktailbar opende.

‘Warriors’

“Ik wilde echt iets doen voor mensen die afgelopen jaar minder geluk kenden. Verwennen en verrassen zit nu eenmaal in ons DNA. Het plan was om onze teambuilding dit jaar voor een goed doel te organiseren. We deden dat echter niet alleen. Zo contacteerde ik ‘Wolves and Warriors’, een organisatie van ondernemers waar ik lid van ben. Mijn vraag was of er iemand contacten had in de regio waar de overstromingen vorig jaar hadden plaatsgevonden. Op die manier kwamen we in Fraipont terecht.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Christof Thorrez van Surprice trekt met zijn team naar Trooz om slachtoffers en vrijwilligers een hart onder de riem te steken. © RV

Betonmolen en brandhout

Zaterdag sloot het bedrijf de deuren en in de vroege morgen vertrokken 14 medewerkers en 5 voertuigen, waarvan 3 ijskarren, richting de deelgemeente van Trooz. Op die plaats hield de overstroming afgelopen juni lelijk huis. “Het was onze bedoeling om de slachtoffers, maar ook de vrijwilligers die daar helpen, een hart onder de riem te steken”, aldus de zaakvoerder. “We trokken er niet alleen naartoe. Via de ‘Warriors’ namen nog andere bedrijven deel aan onze hulpactie. Ook hadden we heel wat materiaal bij ons, zoals een betonmolen, dakpannen en brandhout. Onderweg haalden we in totaal 400 broden op. Het was indrukwekkend om de colonne voertuigen het dorp te zien binnenrijden.”

Geen reclame

De medewerkers van Surprice bakten pannenkoeken die ze met een bolletje ijs uitdeelden. Ook bereidden ze warme chocolademelk voor de inwoners. “Het grijpt je bij de keel om de toestand daar te zien. Je kan je afvragen of het er ooit nog allemaal goedkomt. Maar het was eigenlijk wel een fijne ervaring en als teambuilding kan het zeker tellen. ’s Avonds hebben we dan met z’n allen bij onze terugkomst nog iets gegeten, ook met de werknemers die niet mee konden gaan. Zij werkten immers eveneens een heel jaar hard voor ons bedrijf. Ik wil er nog aan toevoegen dat we deze actie niet hebben gedaan om reclame te maken voor onszelf, maar wel om andere bedrijven warm te maken dergelijke initiatieven te nemen.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Christof Thorrez: “Blij dat we dit konden doen!” © RV

Naast Surprice namen ook de volgende mensen en bedrijven deel aan de hulpactie afgelopen zaterdag: Karel van Lafosse Kitchen Technology in Wevelgem, Ann en Jan van Drankencentrale Claessens in Sint-Job-in-’t-Goor, Boomverzorging Bruno Holsbeek, Peter van Atelier De Meulemeester in Antwerpen, Frank van Deweco in Kontich, Steven van Aldak in Beveren, Vanessa en Michel van Hachicook in Wommelgem, Pieter-Jan en Kim van A-Student in Wommelgem, Jan van Bimplan Boom en Nathaniël van Kimeru in Antwerpen. Coordinator ter plaatse was Michel Albertz. De broden kwamen van De Broodkruimels in Westerlo, bakkerij JohAnn uit Zarren en Bakkerij BAKK uit Brugge.

Volledig scherm De volledige vloot van Surprice ging zaterdag richting Wallonië. © RV

Volledig scherm Ter plaatse werden broden uitgedeeld. © RV

Volledig scherm De medewerkers bakten volop pannenkoeken om uit te delen aan de inwoners. © RV

Volledig scherm Christof Thorrez van Surprice en zijn medewerkers deelden pannenkoeken en chocolademelk uit. © RV

Volledig scherm Er werden ook 400 broden meegenomen naar Trooz. © RV

Volledig scherm Christof Thorrez van Surprice trekt met zijn team naar Trooz om slachtoffers en vrijwilligers een hart onder de riem te steken. © RV

Volledig scherm Christof Thorrez van Surprice trekt met zijn team naar Trooz om slachtoffers en vrijwilligers een hart onder de riem te steken. © RV