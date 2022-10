Woningbrand blijkt loos alarm: “Rook uit schouwen was blijven hangen”

Ieper Medewer­kers IFFM blij met toekenning van Nobelprijs voor de Vrede aan Oekraïense ngo: “Een band dankzij Oekraïense stagiair Roman”

“Een lichtpuntje in alle doffe ellende.” Zo wordt in het In Flanders Fields Museum (IFFM) in Ieper gesproken over de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan het Oekraïense Center for Civil Liberties. Het museum heeft dankzij Roman Nekoliak, die in 2017 stage liep in Ieper, een bijzonder band met de ngo.

11 oktober