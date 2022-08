Wit-Gele Kruis Ieper-Poperinge schenkt 1.000 euro aan Team Lance: “Een duwtje in de rug”

“Lance ontvangt regelmatig verpleging van enkele Wit-Gele Kruis-verpleegkundigen uit de regio en via deze schenking willen we Team Lance een duwtje in de rug geven om nog eens een leuke activiteit te organiseren of extra steun te kunnen bieden”, zegt Sofie Vanneste, verantwoordelijke communicatie. Team Lance bestaat uit Lance en zijn oud-leraar Glenn. Samen gaan ze uitdagingen aan voor het goede doel. “Het bedrag komt uit afgestane bestuurdersvergoedingen, aangevuld met een schenking vanuit de afdeling Ieper-Poperinge zelf. Lance was alvast in de wolken met deze symbolische cheque. Samen met zijn mama en de mensen achter Team Lance gaan ze even bekijken hoe ze dit bedrag best kunnen spenderen.”