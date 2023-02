Wissel voorzitter gemeenteraad, nieuw lid bijzonder comité in Heuvelland: “Veel succes met de nieuw bevoegdheden”

Bert Doise was 10 jaar voorzitter van de gemeenteraad in Heuvelland. Bert is echter schepen geworden en geeft de voorzittershamer door aan raadslid Marjan Rouseré. “Vanuit het bestuur vinden we het belangrijk dat de debatten in de gemeenteraad geleid worden door een raadslid die niet in het schepencollege zit, om zo het debat en inspraak van meerderheid en oppositie zo goed mogelijk te organiseren”, aldus burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen).