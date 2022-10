Windturbines in Heuvelland: “We horen graag jouw mening”

“Na onze vraag over straatverlichting, leggen we deze week een nieuwe vraag voor”, aldus het gemeentebestuur. “Het is eentje om goed over na te denken, namelijk of het goed idee is om te onderzoeken of we een plek hebben op het grondgebied om 3 windturbines te plaatsen? Vanzelfsprekend zijn er enkele voorwaarden aan verbonden. Zo kunnen inwoners financieel participeren in het windturbineproject. Met de inkomsten van het windturbineproject voor de gemeente worden energie- en landschapsprojecten opgezet. We zetten alle beschikbare technologie in om directe hinder door windturbines te vermijden. Goed om weten is dat we in Heuvelland met 3 windturbines de 3.300 huishoudens kunnen voorzien van elektriciteit.” Je mening geven kan hier.