‘Wijtschate doorgrond’ toont archeologisch vondsten wegenwerken

Afgelopen weekend werd het vernieuwde centrum van Wijtschate officieel geopend. Het centrum van het dorp was de afgelopen 5 jaar het decor van wegenwerken. De tentoonstelling in de bib toont de opvallendste vondsten die tijdens de werken werden gevonden. Bij het archeologisch onderzoek werden nogal wat voorwerpen aangetroffen. Dat is ook niet verwonderlijk want in het dorp werd fel gevochten. In 2018 haalden archeologen eveneens heel wat boven op de Kappelerie, waar nu een woonwijk wordt gebouwd. Tijdens het project ‘Dig Hill 80’ legden de archeologen een Duitse verdedigingsvesting bloot. Wijtschate was van 1914 tot 1917 in handen van de Duitsers.